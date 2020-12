Una posta in palio altissima quella di domani sera presso Amsterdam. L’Atalanta avrà la possibilità di strappare l’ultimo biglietto per gli ottavi di Champions League. I nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini hanno a disposizione due risultati su tre (vittoria o pareggio), ma il match contro l’Ajax non sarà facile: i padroni di casa daranno tutto pur di vincere e la lucidità (oltre all’unione dell’intero gruppo orobico) è uno degli elementi che sta venendo a mancare alla Dea. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma ecco le parole dello stesso Gasperini in vista della partita di domani attraverso i microfoni di Tuttomercatoweb.

Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini pre Ajax-Atalanta

“Dobbiamo giocare questa gara nella maniera migliore possibile. Giocare domenica in quelle condizioni a Udine sarebbe stato difficile, rischioso, anche solo per i contrasti. Globalmente arriviamo a questa partita recuperando qualche giocatore importante. Papu? Il match di domani è decisivo per la qualificazione, avremmo messo la firma per arrivare ad Amsterdam con due risultati su tre. Il prossimo anno l’Atalanta sa di giocare ancora in Coppa. Puntiamo a superare il turno, la partita di andata ci ha dato sensazioni positive. Questa è la partita più importante, i ragazzi hanno un solo obiettivo”.