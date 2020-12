“Ilicic? Devo trovare il vero Ilicic. Ho lavorato molto per farlo ritornare a pieno regime, ma deve darmi dei segnali”. Gian Piero Gasperini, alla vigilia della partita di Udine (rimandata per causa pioggia), ha voluto rimarcare l’attuale contesto del fantasista nerazzurro: occorre a tutti gli effetti fare quel salto di qualità dopo un rendimento complessivamente altalenante. Ovviamente Josip non è esente da impegno e voglia di ritornare ai livelli riscontrati l’anno scorso, ma occorre dare una grande impronta per cambiare rotta ad una squadra che, ora come ora, presenta poca lucidità. Domani c’è l’Ajax: una grande occasione per il numero 72 atalantino, soprattutto per la posta in palio.

A Liverpool Ilicic è ritornato al goal attraverso un meccanismo collaudato che gli ha permesso di aprire spazi e dare qualità in attacco (con tanto di goal). Dai “Reds” all’Ajax, ma si è sempre in quella competizione dove il fantasista si esalta come non mai. Gli ottavi sono alla portata in caso di vittoria o pareggio dei nerazzurri. Quale occasione migliore per dare quel segnale citato da Gasperini tre giorni fa? L’Atalanta ha degli allievi bravissimi, ma ora serve che il professore ritorni costantemente in quella cattedra dove i “supplenti” non sono stati all’altezza.