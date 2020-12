Inter, sveglia alle 4: i tifosi tedeschi davanti all’albergo con fuochi d’artificio

Questa sera torna la Champions League e tocca anche all’Inter. La gara contro i tedeschi del Borussia Moenchengladbach è una sfida importante e delicata ai fini del continuo dei nerazzurri in Champions League. Serve una vittoria per poter credere nel passaggio di turno, visto che manca ancora l’ultima gara. Quasi un’ultima chance questa sera per Antonio Conte e la sua squadra. Il Borussia M. al momento guida la classifica del Gruppo B, con nove punti, segue il Real Madrid con 7 punti, poi troviamo lo Shakthar con 4 punti e ultimo in classifica proprio l’Inter con 2 punti. Lo sanno anche i tifosi tedeschi che c’è già una certa tensione in casa dei nerazzurri e hanno ben pensato di svegliarli nel pieno della notte e del riposo.

Inter, i tifosi dei tedeschi infuocano l’atmosfera in vista della gara

I tifosi del Borussia M. si sono presentati davanti all’albergo dove alloggiava l’Inter alle 4 del mattino e hanno cominciato ad illuminare la zona a giorno con i fuochi d’artificio e con i rumori degli stessi hanno provveduto a svegliare tutti. Sembrava la notte di Capodanno, rumori assordanti e luci abbaglianti, utili a distrarre i giocatori nerazzurri rendendo l’atmosfera ancora più difficile in vista del match di oggi.