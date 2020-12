Probabili formazioni Inter Shakhtar Donetsk: ecco le scelte di Conte e Castro

Probabili formazioni Inter Shakhtar Donetsk, i nerazzurri a caccia del ‘pass’ per gli ottavi di Champions. Serata da cuori forti quella in programma mercoledì sera alle ore 21 a ‘San Siro’, infatti l’Inter di Antonio Conte ospiterà lo Shakhtar Donetsk di Luis Castro. Infatti in 90 minuti si deciderà il destino del Gruppo B di Champions, l’Inter di Conte ha un solo risultato a disposizione: la vittoria.

I nerazzurri per passare il turno dovranno battere gli ucraini e sperare che nell’altro match in programma a Valdebebas Real Madrid e Borussia Monchengladbach non pareggino. Agli ucraini, invece, potrebbe bastare anche un pareggio contro l‘Inter ma lo Shakhtar Donetsk potrebbe qualificarsi anche con un pareggio a patto che il Real Madrid non batta i tedeschi. I nerazzurri nell’ultima in Champions hanno battuto 2-3 il Borussia Monchengladbach, mentre gli ucraini hanno battuto per 2-0 il Real Madrid.

Probabili formazioni Inter Shakhtar Donetsk: Conte si affida a Lukaku

QUI INTER- Conte si affiderà al consueto 3-5-2 con Handanovic tra i pali; i tre difensori saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni; sugli esterni ci saranno Hakimi e Perisic con Vidal, Brozovic e Barella in mezzo al campo; in attacco spazio a Lukaku e Lautaro.

QUI SHAKHTAR DONETSK- Castro risponderà con il 4-2-3-1 con Trubin in porta; i due terzini saranno Dodo e Matvienko con Vitao e Bondar al centro della difesa; in mediana spazio per Kovalenko e Stepanensko; alle spalle dell’unica punta Junior Moraes agiranno Tete, Marlos e Taison.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SHAKHTAR DONETSK



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Bondar, Matvienko; Kovalenko, Stepanenko; Tete, Marlos, Taison; Junior Moraes. All. Castro.