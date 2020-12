Sorteggi Champions League, gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Nella sede UEFA a Nyon sono stati effettuati i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League: la Juventus di Pirlo trova un’urna molto benevola e sfiderà il Porto, mentre Atalanta e Lazio avranno un doppio incrocio vietato ai deboli di cuore: Real Madrid e Bayern Monaco sono le due avversarie che probabilmente nessuno voleva trovare a Zingonia e Formello. Altre sfide davvero interessanti sono il remake del 2017 tra Barcellona e PSG (che probabilmente sarà senza Neymar, infortunatosi ieri gravemente contro il Lione) e Atletico Madrid-Chelsea.

Per le italiane quindi un sorteggio molto proibitivo, da capire se arriveranno nuovi colpi di mercato a gennaio per rinforzare le squadre: l’Atalanta di Gasperini è in mezzo a un “terremoto” interno, la Juve di Pirlo sta prendendo una sua identità mentre per la Lazio di Simone Inzaghi dopo il mezzo miracolo compiuto ai gironi, ecco che arriva la prova del 9.

Sorteggi Champions League: ottavi di finale

Borussia Monchengladbach (GER) – Manchester City (ING)

LAZIO – Bayern Monaco (GER)

Atletico Madrid (SPA) – Chelsea (ING)

Lipsia (GER) – Liverpool (ING)

Porto (POR) – JUVENTUS

Barcellona (SPA) – Paris Saint Germain (FRA)

Siviglia (SPA) – Borussia Dortmund (GER)

ATALANTA – Real Madrid (SPA)

Sorteggi Champions League: le date

I match degli ottavi di finale si svolgeranno con il classico format di andata e ritorno: le gare di andata saranno giocate il 16-17 e 23-24 febbraio, mentre le gare di ritorno il 9-10 e 16-17 marzo, dopodichè saranno sorteggiati i quarti di finale.

La finale ricordiamo che si giocherà il 29 maggio 2021 all’Atatürk Olimpiyat Stadyumu di Istanbul.