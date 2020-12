Ziliani duro su Conte: “Capace solo di piangere e di raccontare favole ai gonzi. Voi tifosi dell’Inter…”

Dopo il pareggio casalingo a reti bianche contro lo Shakhtar Donetsk (0-0), l’Inter è uscita nella fase a gironi di Champions League senza nemmeno aver raggiunto il terzo posto che le avrebbe consentito di disputare i sedicesimi di Europa League. Il più criticato dai tifosi e addetti ai lavori su questa prematura eliminazione è il tecnico Antonio Conte, reo di non aver previsto una sorta di “Piano B” che gli consentisse di sbloccare il match di San Siro.

Il commento duro di Ziliani su Conte: “Capace solo di piangere”

Tra i giornalisti più scatenati su Twitter vi è Paolo Ziliani che, in un post sul proprio profilo, ha così commentato la debacle dell’Inter e soprattutto di Antonio Conte: “Un anno e mezzo di insulti. Per aver messo in guardia fin dal primo giorno su mister 12 milioni. Una calamità. Capace solo di piangere e di raccontare favole ai gonzi. Complimenti vivissimi. #InterShakhtar“.

Lo stesso Paolo Ziliani, postando un immagine di Handanovic a centrocampo che torna verso la propria porta, ha poi aggiunto: “#InterShakthar 0-0, minuto 97, se pensate che ci siano due arbitri in campo vi sbagliate. Uno è Handanovic, sta rientrando in porta dopo aver provato a fare il centravanti. Per il resto tutto bene“.