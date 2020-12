Antonio Conte: dopo partita polemico con Fabio Capello e Anna Billò

Ieri sera poco dopo la fine del match pareggiato a reti bianche contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, il tecnico dell’Inter Antonio Conte, nell’intervista a Sky Sport, ha mostrato un grande nervosismo per l’eliminazione non solo dalla Champions League, ma anche dall’Europa League, che dopo il sorteggio di inizio ottobre nessuna prevedeva.

Antonio Conte e le sue risposte polemiche

L’allenatore leccese ha subito attaccato “In questa Champions League non siamo stati fortunati con gli arbitri, con il Var, non siamo stati rispettati, ora posso dirlo”.

È mancata la qualità? Non ho niente da rispondere” è la risposta polemica di Conte alla domanda di Capello, poi dopo un’altra domanda dell’ex allenatore di Milan, Roma e Juventus sulla mancanza di gioco, ha così risposto: “Il piano B? C’è, ma non ve lo dico perché poi si scopre e siamo rovinati“.

Ma la polemica è continuata anche con la giornalista e conduttrice della trasmissione Anna Billò che aveva ricordato che ad agosto l’Inter aveva vinto 5-0 contro gli ucraini in Europa League: “Chi gioca contro di noi stravolge il proprio sistema di gioco per pararsi. Pensate prima di fare le domande“.

A fine intervista sia la la Billò che Capello hanno dato una stilettata all’allenatore nerazzurro: “Di solito si dice che chi vince festeggia e chi perde spiega, stavolta non è andata proprio così”, la considerazione della conduttrice. “Ci vuole anche la forza di spiegare, è troppo facile arrivare col sorriso quando si vince C’è un rispetto per quelli che vengono a farti le domande. Dovresti educatamente dare delle risposte, quando vinci è tutto troppo facile. Ci vuole rispetto per i media, per i colleghi e per tutti quelli che lavorano nel mondo del calcio“, le parole del tecnico friulano.