Il Camp Nou oggi, 16 febbraio 2021, sarà teatro di scena del big match tra Barcellona-Paris Saint Germain. La gara, con fischio d’inizio alle ore 21, verrà arbitrata dall’olandese B. Kuipers.

Il Barcellona arriva carico. Sette le vittorie consecutive in questo ultimo periodo. Dopo un momento non semplice, tra difficoltà interne e infortuni, la squadra sembra aver ritrovato equilibrio. Per i catalani la vera rivelazione in questa gara potrebbe averla con il ritorno di Gerard Pique. Il difensore, così come dichiarato dal suo allenatore, sta bene e si allena in gruppo. Il lungo problema al ginocchio che lo ha costretto a stare lontano dal campo per mesi è finalmente solo un brutto ricordo. Koeman non potrà contare sul difensore centrale Araujo. L’allenatore degli Azulgrana dovrebbe schierare così il suo team: Ter Stegen in porta, Dest e Jordi Alba sulle corsie laterali. Busquets regista, con Pedri e De Jong a supporto. Messi unica punta con Dembélé e Griezmann a completare il reparto offensivo.

Il Paris Saint Germain è una macchina che sforna di vittorie, anche se quest’anno non detiene il primato assoluto in classifica. I parigini sono al secondo posto, dietro al Lille. Pochettino dovrà fare i conti con il brutto infortunio di Neymar, inoltre non avrà a disposizione neanche Di Maria. L’ex allenatore del Tottenham schiererà sicuramente Mbappé in attacco con uno a scelta tra Kean e Sarabia. I francesi in porta avranno Navas, supportato in difesa da Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa. Centrocampo con Gueye, Verratti e Paredes.

Barcellona-PSG, le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembele, Messi, Griezmann.

Paris Saint Germain (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Kean; Draxler, Mbappé; Icardi.