Champions, ecco il nuovo pallone 2021 ispirato alle precedenti finali

Champions il nuovo pallone a stelle 2021 presentato da Adidas. Sarà utilizzato nella fase a eliminazione diretta che partirà la giornata di martedì, Finale “Istanbul 21”. Il breve messaggio di Adidas:“Rivivi le migliori finali degli ultimi 20 anni con il nuovo pallone ufficiale della UEFA Champions League. Questa edizione speciale rende omaggio ai leggendari design a stelle degli ultimi due decenni e assicura performance impeccabili in campo“. La fase potrà essere visibile in diretta su Sky Sport.

Nuovo pallone 2021: quando sarà utilizzato?

Il Finale Istanbul 21 sarà utilizzato a partire da domani, all’inizio degli ottavi di UEFA Champions League sino al giorno 29 maggio 2021, allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.Il pallone a stelle viene introdotto per la prima volta nel 2001 si ispira al Logo della UEFA e diviene oggi il simbolo della competizione club più ambita al mondo.

Cosa ripropone il ‘Finale Istanbul 21’?

Il nuovo pallone 2021 ripropone graficamente tutte le finali di UEFA Champions League precedenti, riunendo passato e presente in un unico pallone ad alte prestazioni. Graficamente per il pallone domina il colore grigio. Le sottili targhette rosse riportano l’anno e la città di ogni finale, i pannelli a stelle termosaldati costituiscono una superficie perfettamente lineare con un tocco di palla estremamente preciso. Il pallone sarà in vendita prossimamente con prezzi da 140 euro fino a un minimo di 25 euro.