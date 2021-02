Ciro Immobile vs Robert Lewandowski…che vinca il migliore!

Questa sera, ore 21:00, stadio Olimpico di Roma andrà in scena l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco.

I biancocelesti partono sfavoriti, ma i bavaresi dovranno fare i conti con le assenze di diversi pezzi da 90 come Gnabry, Tolisso, Pavard, Douglas Costa, e Mueller. Il big match di questa sera però sarà soprattutto motivo di confronto tra due dei centravanti più forti d’Europa in questo momento , vale a dire Ciro Immobile, e Robert Lewandowski. Nella fase a girone della coppa dei campioni l’attaccante laziale ha segnato sorprendentemente di più dell’attaccante della formazione tedesca. Sono infatti 5 le reti in sole 4 partite per il numero 17, rispetto alle 3 reti in 4 apparizioni stagionali del numero 9 ex Borussia Dortmund. I 2 attaccanti si sono incrociati altre volte, soprattutto nella stagione 2014-2015, quando a quei tempi la prima punta della Lazio vestiva la maglia del Borussia Dortmund, mentre il polacco quella del Bayern Monaco. I 2 campionati si sono infatti affrontati 2 volte in campionato, ed una volta in Coppa di Germania. In queste 3 occasioni Lewandowski ha avuto sempre la meglio, e dunque questa sera Immobile vorrà provare magari a riscattarsi.

Immobile si è già espresso ai microfoni del Corriere dello Sport a proposito dell’attuale capocanniere della Bundesliga. “Che cosa mi piace di più di Lewandowski? Che non è mai soddisfatto. Ogni anno cerca di migliorare e di superare i suoi limiti, anche se è già un giocatore eccezionale. È un attaccante completo. Credo che attualmente sia il centravanti più forte del mondo, quindi dovremo stare molto attenti. È stato incredibile batterlo nella scarpa d’oro. Sfidare grandi giocatori come lui e Cristiano Ronaldo mi rende molto felice.” Immobile ha realizzato 222 reti in 399 partite nella sua carriera, mentre Lewandowski ha trovato la via del gol in 467 occasione su un totale di 686 presenze. Il capitano della nazionale polacca è il terzo marcatore in assoluto della Champions League, dietro solamente a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e parte da favorito in questo scontro 1 vs 1. Immobile però nella Lazio di Simone Inzaghi ha trovato la propria dimensione, sta facendo innamorare tutti i tifosi laziali con i suoi innumerevoli gol ( 117 in 163 presenze), ed è in un ottimo momento di forma. Ciro Immobile vorrà quindi provare a dire la sua in un match tutto da gustare e da vivere.