Dove vedere Atletico Madrid-Chelsea, streaming e diretta tv Champions League

Atletico Madrid-Chelsea, Simeone sfida Tuchel. A causa delle limitazioni anti Covid che non hanno consentito agli inglesi di arrivare in Spagna, la partita si giocherà in Romania e non a Madrid. Il match Atletico Madrid-Chelsea, valido come andata degli ottavi di finale della Champions League 2020/21, si disputa martedì 23 febbraio alle ore 21 nell’Arena Nationala di Bucarest. I Colchoneros sono arrivati secondi nel girone alle spalle del Bayern Monaco mentre i Blues hanno invece vinto il proprio girone davanti al Siviglia ma nel frattempo Tuchel ha preso infatti il posto di Lampard in panchina.



Le probabili formazioni di Atletico Madrid – Chelsea

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Felipe, Gimenez, Hermoso; Correa, Koke, Saul, Lodi, Llorente, Joao Felix, Suarez. Allenatore: Simeone

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; James, Kante, Jorgimho, Marco Alonso; Mount, Werner, Abraham. Allenatore: Tuchel



Dove vedere Atletico Madrid-Chelsea, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Atletico Madrid-Chelsea sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite) con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.