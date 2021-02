Una tra Barcellona e Paris Saint Germain non sarà tra le finaliste della Champions League del 2020/21. Le due squadre si sfideranno agli ottavi di finale e solo una passerà ai quarti. Il primo match si giocherà il 16 febbraio 2021 alle ore 21 al Camp Nou. La partita verrà gestita dall’arbitro olandese B. Kuipers.

Il Barcellona arriva da una rocambolesca vittoria in campionato, dove ha battuto per 5-1 l’Alaves. In classifica, dopo un momento difficile, i blaugrana hanno ripreso quota, al momento sono in terza posizione, dietro Real e Athletico Madrid. L’ultima partita di Champions League ha visto i ragazzi di Koeman perdere contro la Juventus sul proprio campo per 3-0, partita che ha decretato i bianconeri primi del girone. Per questo il Barça in questa fase della coppa si ritrova contro il PSG. Per la delicata sfida contro i francesi, il tecnico Koeman dovrà fare i conti anche con numerosi assenti: Araujo, Coutinho, Fati, Piquet, Sergi Roberto, Braithewaite.

Il Paris Saint Germain dopo tanti anni di dominio assoluto nella Ligue 1 si ritrova secondo in classifica, surclassato dal Lilla. Un campionato molto competitivo quest’anno, anche il Lione concorre per il primato. Sarà un anno interessante nella serie principale del campionato francese. Il PSG, così come il Barça, arriva decimato a causa degli infortuni. Tanti assenti importanti, primo su tutti, il grande ex Neymar. Il brasiliano ha subito un brutto infortunio la scorsa settimana e non sarà in campo per nessuna delle due sfide. Oltre all’attaccante brasiliano, il tecnico Pochettino non avrà a disposizione Di Maria, Bernat, Dagba e Pembele.

Dove vedere Barcellona-PSG, streaming e diretta tv

Il big match al Camp Nou, andrà in scena a partire dalle ore 21 di martedì 16 febbraio 2021, e verrà trasmesso in diretta su Canale 5. Verrà trasmesso in chiaro sul canale di Mediaset. Inoltre, per tutti coloro che hanno Sky, la gara Barcellona-PSG si potrà seguire anche su Sky, su Sky Sport uno e il numero 252 del satellite. Per quanto riguarda la diretta streaming, occorre andare sul sito Mediaset Play, lì si potrà seguire la gara, oppure su SkyGo, piattaforma gratuita per tutti coloro che posseggono abbonamento a Sky.