Dove vedere Lipsia Liverpool, live streaming Champions League e diretta tv in chiaro?

Dove vedere Lipsia Liverpool, presentazione del match. Questa sera, alle ore 21, presso la “Puskas Arena” di Budapest (si giocherà in Ungheria per via delle restrizioni Covid in Germania legato al problema varianti) si affronteranno il Lipsia di Julian Nagelsmann e il Liverpool di Jürgen Klopp. Il match è valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il Lipsia è arrivato secondo nel suo girone con 12 punti, gli stessi del Psg arrivato primo, ma i parigini avevano dalla propria parte gli scontri diretti a favore. Il Liverpool, invece, è arrivato primo nel suo girone con 13 punti a +2 sull’Atalanta, arrivata seconda. La gara di ritorno si giocherà mercoledì 10 marzo ma al momento non si sa se il match verrà disputato ad “Anfield”.

Lipsia-Liverpool sarà diretta dallo sloveno Slavko Vinčić, coaudiuvato dai signori Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič con Matej Jug quarto uomo. Var ed Avar saranno il nostro Massimiliano Irrati e Jure Praprotnik.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA LIVERPOOL

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; Poulsen. All. Nagelsmann.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson; Milner, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Manè. All.



Dove vedere Lipsia Liverpool in tv e streaming

Dove vedere Lipsia Liverpool in tv e streaming. Il match Lipsia Liverpool, valevole per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro. Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Il match potrà essere seguito anche sul canale 253 del satellite, 486 del digitale. Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Dove vedere Lipsia Liverpool, i precedenti. Quello di questa sera sarà il primo confronto ufficiale tra queste due squadre.