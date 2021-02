Lazio-Bayern Monaco, le probabili formazioni: grande attesa per la sfida Immobile-Lewandowski

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per l’attesissimo ottavo di finale tra Lazio e Bayern Monaco. I biancocelesti stanno ben figurando in questa Champions League dopo tanti anni di attesa. L’avversario per Immobile & co. non è dei più semplici essendo i bavaresi i campioni in carica del torneo. Il Bayern viene dalla sconfitta esterna in campionato contro l’Eintracht Francoforte per 2-1, ma possono contare su una squadra solida in tutti i reparti. Interessante sarà la sfida tra i due bomber Ciro Immobile e Robert Lewandowski. I due oltre a essere tra i migliori attaccanti al mondo, si sono sfidati nella scorsa stagione a suon di gol per l’ottenimento della Scarpa d’Oro, riconoscimento poi andato all’attaccante della Lazio. Lewa si è consolato con la conquista del FIFA The Best, premio di maggior prestigio nella stagione scorsa per via della clamorosa mancanza circa l’assegnazione del Pallone d’Oro. Questa sera, la Lazio opterà con ogni probabilità per un 3-5-2 con in avanti i soliti Immobile e Correa. Il Bayern di Flick adotterà il suo solito 4-2-3-1 con a supporto di Lewandowski, Sanè, Goretzka e Coman. Ecco le probabili formazioni del match:

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Bayern Monaco (4-2-3-1) – Neuer; Süle, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski.