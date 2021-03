Champions League, dove vedere Juventus-Porto: streaming e diretta tv Sky o Canale 5?

Juventus-Porto, la sfida che può cambiare la stagione di Pirlo. Dopo la deludente partita dell’andata che ha visto i lusitani imporsi per 2-1, i bianconeri cercheranno di ribaltare il risultato al ritorno per qualificarsi ai quarti di finale. La rete di Chiesa che ha accorciato le distanze a dieci minuti dalla fine potrebbe rivelarsi di importanza capitale: ai bianconeri basterà vincere con il minimo scarto per passare il turno. Il match Juventus-Porto, valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020/21, si gioca martedì 9 marzo alle ore 21 nell’Allianz Stadium di Torino. Le due squadre non se la passano molto bene in campionato rispetto alle attese: sono entrambe al terzo posto lontane dalla vetta occupata rispettivamente da Inter e Sporting Lisbona. Tanta l’attesa anche per capire quali saranno le probabili formazioni di Juventus-Porto, in un match che si preannuncia spettacolare.



Dove vedere Juventus-Porto, streaming gratis e diretta tv in chiaro su Canale 5?

Il match Juventus-Porto sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 HD e Sky Sport 252 con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La sfida sarà visibile anche in chiaro in diretta televisiva su Canale 5 e in streaming gratuito su Mediaset Play.