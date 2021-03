Champions League, probabili formazioni Juventus-Porto: Pirlo recupera tre titolari, Conceicao perde pezzi

Probabili formazioni Juventus-Porto, le ultimissime sulle scelte dei due allenatori. I bianconeri sono chiamati a ribaltare la sconfitta di misura in terra lusitana dello scorso 17 febbraio nella quale Chiesa ha accorciato le distanze con una rete pesantissima a dieci minuti dalla fine. Ricordiamo che i portoghesi erano andati in vantaggio con le marcature di Taremi e Marega. A Cristiano Ronaldo e compagni basterà una vittoria con il minimo scarto per passare il turno e così approdare ai quarti. Il match Juventus-Porto, valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020/21, si gioca martedì 9 marzo alle ore 21 nell’Allianz Stadium di Torino. Il successo di ieri sera in rimonta contro la Lazio ha galvanizzato l’ambiente in vista di un’impresa da compiere che non sembra impossibile. Dopo aver visto dove vedere Juventus-Porto in streaming e in diretta tv Canale 5, ecco le ultime sulle probabili formazioni.



Per il match dell’Allianz Stadium Pirlo deve rinunciare a Bentancur, positivo al Covid, e Danilo squalificato mentre sono recuperati Bonucci, De Ligt e Arthur. Ancora in dubbio Chiellini e Dybala che potrebbero farcela almeno per la panchina. Davanti a Szczesny il tecnico bianconero è intenzionato a riproporre la difesa a quattro con Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo tocca a McKennie e Rabiot con Arthur possibile sorpresa dal primo minuto, mentre sugli esterni Chiesa e Bernardeschi. In attacco c’è Morata insieme a Cristiano Ronaldo, tenuto a riposo per buona parte della sfida contro la Lazio.

Sergio Conceiçao deve fare i conti con gli infortuni di Pepe e Corona che probabilmente salteranno la sfida contro la Juventus e saranno sostituiti da Luis Diaz e Sarr. Confermata la coppia Marega-Taremi davanti, a centrocampo Oliveira e Uribe.



Probabili formazioni Juventus-Porto Champions League, le scelte di Pirlo e Conceicao

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie(Arthur), Rabiot, Bernardeschi (Ramsey); Morata, Cristiano Ronaldo.

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Sarr, Zaidu; Luis Diaz, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi.