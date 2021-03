Lo sfottò dell’ex calciatore del Liverpool: “La Juve ha meno Champions del Nottingham. Felicissimo che Agnelli…”

Dopo l’eliminazione rimediata negli Ottavi di Finale di Champions League contro il Porto, sono state mosse molte critiche nei confronti di calciatori e dirigenti della Juventus. In particolare, sotto la lente delle critiche, vi è l’ennesima eliminazione prematura nella massima competizione calcistica europea, nonostante la presenza in rosa di calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Morata, Ramsey e De Ligt. Oltre alle critiche mosse dagli addetti ai lavori e giornalisti, vi sono stati anche tanti sfottò sui social nei confronti della squadra bianconera per questa inaspettata eliminazione.

Stan Collymore sfotte la Juventus: “Ha meno Champions del Nottingham”

Tra i tanti sfottò indirizzati alla Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, vi è anche quello di un ex giocatore del Liverpool, Stan Collymore, che ha così commentato la disfatta europea bianconera:

“Solo un ultimo promemoria: la Juventus ha lo stesso numero di Coppe dei Campioni del Nottingham Forest che ha impiegato 50 stagioni in meno per raggiungerla. Assolutamente felicissimo che l’onorevole Agnelli e la sua idea gonfiata del suo club e di se stesso siano stati presi per il culo dal Porto”.

Chi è Stan Collymore?

Stan Collymore è un ex attaccante inglese che ha militato nella sua carriera in squadre del calibro del Crystal Palace, Nottingham Forest, Liverpool, Aston Villa, Fulham, Leicester e che ha terminato la sua carriera al Real Oviedo in Liga Spagnola nel 2000.