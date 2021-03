Real Madrid-Atalanta probabili formazioni: tandem colombiano al Bernabeu?

Dentro o fuori. L’Atalanta è intenzionata a giocarsi le ultime carte al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid per quanto concerne il passaggio ai quarti di finale della UEFA Champions League. Dopo i fatti dell’andata, i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini non vedono l’ora di giocarsela ad armi pari con i blancos. Sarà una partita tutta da vivere, con la possibilità di vederla in diretta tv o streaming, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni di Real Madrid-Atalanta.

Real Madrid-Atalanta probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Zidane

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con la loro formazione tipo, contando anche della squalifica di Remo Freuler: il tutto impostato attraverso un classico 3-4-1-2. Toloi, Romero e Djimsiti a comporre la difesa orobica, Gosens sulla fascia sinistra, Maehle a destra, il duo De Roon-Pasalic a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco al tridente titolare orobico: Pessina sulla trequarti del campo a sostenere il tandem colombiano Zapata-Muriel

Probabile formazione Real Madrid. Per quanto riguarda la squadra allenata da Zidane, 4-3-3 offensivo: tridente d’attacco composto da Asensio, Rodrigo e Benzema; mediana affidata a Casemiro, Kroos e Modric. Sulla difesa presente il quartetto Mendy, Ramos, Nacho e Vazquez.

Formazioni Real Madrid-Atalanta, gli schieramenti dal 1′ minuto

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Pasalic, De Roon, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Ramos, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Rodrigo.