Dove vedere Real Madrid-Atalanta: streaming e diretta tv Champions League

Real Madrid-Atalanta streaming, la presentazione del match: un cuore nerazzurro per superare l’ostacolo spagnolo. L’andata era finita 0-1 per gli spagnoli, ma tra le polemiche di chi non ha avuto possibilità di giocarsela ad armi pari per tutti i 90 minuti. L’Atalanta è chiamata all’impresa al Santiago Bernabeu di Madrid contro il Real, con la voglia di dimostrare il proprio valore. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere ma anzi andiamo a scoprire dove vedere Real Madrid-Atalanta streaming e in diretta tv.

Dove vedere Real Madrid-Atalanta streaming e in tv: tutti i dettagli

Il match Real Madrid-Atalanta in programma martedì 16 marzo allo stadio Santiago Bernabeu, sarà visibile sia in chiaro su Canale 5 che su Sky in cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky), con diretta pre-partita. E poi ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.