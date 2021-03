Speaker del Porto attacca la Juventus: “Battuti i ladri d’Italia”. Frasi shock anche contro Ronaldo e la sua famiglia

SPEAKER PORTO – Il giorno dopo Juventus-Porto si iniziano a tirare le somme. La prestazione della Juventus non ha convinto, il Porto ha giocato un ottimo calcio e la Juventus è fuori dalla Champions League a marzo. Questo non è sicuramente quello che i tifosi bianconeri si aspettavano quando dall’urna di Nyon fu estratto il nome del Porto. Il sorteggio era stato positivo, ma la Vecchia Signora ha deluso le aspettative e ha buttato una qualificazione che ieri sera sembrava sempre più probabile, vista l’espulsione di Taremi. Ma c’è chi non ci ha pensato un attimo a esternare tutta la propria gioia per il passaggio del turno dei portoghesi e, in più, ad attaccare anche la Juventus. Si tratta di Fernando Saul, speaker ufficiale del Porto allo Estadio do Dragao e responsabile per i rapporti con i tifosi del club.

Speaker Porto, frasi shock sul proprio profilo Instagram

Non è la prima volta che in Portogallo si accende la polemica per delle uscite di Fernando Saul non proprio carine sui suoi canali social. Questa volta, subito dopo la fine del match, Saul ha pubblicato diverse storie sul proprio profilo Instagram in cui attaccava la Juventus, Cristiano Ronaldo e i membri della sua famiglia. Queste storie sono state cancellate successivamente ma hanno fatto comunque scalpore.

Una delle frasi pubblicate attacca direttamente la Juventus: “Abbiamo vendicato Basilea (dove si disputò la finale di Coppa delle Coppe del 1984 proprio tra Juventus e Porto, vinta appunto dai bianconeri, ndr) contro i ladri italiani”.

In altre storie invece viene preso di mira Cristiano Ronaldo e viene attaccata anche la sua famiglia: “Abbiamo vendicato quello che quel maiale di Ronaldo ha fatto al Dragao. Ora aspetto il video di Dolores (madre di Ronaldo, ndr) e degli altri sdentati della famiglia”.

Difficilmente il Porto lascerà passare queste uscite fuori luogo e molto probabilmente verranno presi provvedimenti nei confronti di Saul.