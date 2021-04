Champions League, stasera conosceremo le prime due semifinaliste

Martedì 13 aprile, oggi torna lo spettacolo della Champions League con le prime due partite relative ai match di ritorno dei quarti di finale 2020/2021: PSG-Bayern Monaco e Chelsea-Porto. Partita da non perdere stasera in diretta dallo stadio Parco dei Principi di Parigi, quella tra PSG-Bayern Monaco. Bayern, campione d’Europa in carica, che ha perso in casa 3-2 cercherà sicuramente la rimonta. Il Psg, con l’assenza del capitano Marquinhos a causa di un problema all’inguine, avrà la forza di contrastare la pericolosità offensiva della squadra tedesca?

Altra partita in programma è quella tra Chelsea-Porto, che si giocherà nel campo neutro del Siviglia.

Il Chelsea viene dal 2-0 conquistato allo Stadio do Dragão ma come sappiamo i portoghesi non si sentono quasi mai battuti dopo questi risultati preliminari anche se consapevoli di dover fare almeno 3 gol per passare. Gli inglesi dovranno riuscire a salvaguardare i risultato della prima partita per ottenere la semifinale senza sottovalutare la squadra di Conceição.

Dove vedere i match di oggi di Champions League

Il match di stasera tra PSG-Bayern Monaco si potrà vedere in diretta tv in chiaro su canale 5 a partire dalle 20:50 con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento di Massimo Paganin, sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) con telecronaca di Daniele Trevisani e commento di Lele Adani.

La partita Chelsea-Porto in diretta tv su Sky Sport 253 dalle ore 21:00 con telecronaca di Federico Zacan e Gianluca Di Marzio in diretta da bordocampo. Entrambe le partite sono, infine, disponibili per lo streaming sulla piattaforma online Sky Go.