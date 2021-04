Dove vedere Borussia Dortmund-Manchester City: streaming e diretta tv in chiaro Mediaset?

Dopo la vittoria ottenuta allo scadere per 2-1 all’andata, il Manchester City di Guardiola proverà ad ipotecare il passaggio del turno nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund. Borussia Dortmund-Manchester City si prospetta un match molto interessante e spettacolare in cui le due compagini si daranno battaglia per accedere alle semifinale della Champions League 2020/2021. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili su dove vedere Borussia Dortmund-Manchester City streaming gratis e diretta tv in chiaro Mediaset?

Borussia Dortmund-Manchester City: orario, luogo e precedenti

Il match Borussia Dortmund-Manchester City, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund a partire dalle ore 21.00 di Mercoledì 14 Aprile 2021. Dal 2010 ad oggi vi sono solo 3 match ufficiali in cui le due squadre si sono affrontate con i seguenti esiti finali: una vittoria Borussia Dortmund, un pareggio, una vittoria del Manchester City. L’ultimo precedente vinto dal Borussia Dortmund risale al Dicembre 2012, quando nel Gruppo D di quella edizione della Champions League, nel match di ritorno i ‘gialloneri’ s’impose in casa per 1-0 grazie alla rete realizzata da Schieber.

Dove vedere Borussia Dortmund-Manchester City: streaming gratis e diretta tv in chiaro Mediaset?

Borussia Dortmund-Manchester City, partita valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League, verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky, più precisamente su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (al 252 del satellite). Gli abbonati a Sky potranno seguire Borussia Dortmund-Manchester City in streaming gratis mediante l’applicazione Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc o tablet. Il match verrà inoltre trasmesso in diretta streaming su NOW TV. Per questo match non è disponibile né la diretta tv in chiaro Mediaset né lo streaming gratis.