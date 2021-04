DOVE VEDERE CHELSEA-PORTO – CHAMPIONS LEAGUE –

Questa sera ritorna la Champions League con la gara di ritorno dei quarti di finale tra Chelsea-Porto. L’andata è finita 2-0 per gli inglesi che questa sera proveranno ad aggiudicarsi la semifinale. Il match, in scena allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia (campo neutro) avrà fischio d’inizio alle ore 20.55. L’arbitro di gara sarà il francese Clement Turpin.

Il Chelsea torna nella scena del grande calcio dopo qualche anno di silenzio. Quest’anno i Blues hanno raggiunto i quarti e potrebbero arrivare alle semifinali, cosa che non accade dal 2014. Non sarà facile per la formazione di Thomas Tuchel, ma basta mantenere il vantaggio per strappare il pass per le semifinali. L’allenatore avrà a disposizione tutta la rosa contro i portoghesi, Kante ancora da valutare, per via di un infortunio muscolare.

Il Porto, dopo aver eliminato clamorosamente la Juventus agli ottavi di finale, non è riuscito a gestire gara di andata contro il Chelsea. Il primo match è stato un insuccesso e adesso proveranno l’impresa a Siviglia, campo neutro per la gara di ritorno. Servirebbe un vero e proprio miracolo per la formazione di Sérgio Conceição che non avrà a disposizione Costa, Mbaye e Marcano.

Dove vedere Chelsea-Porto, streaming e diretta tv

Il ritorno dei quarti di finale tra Chelsea-Porto verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky. Nello specifico si potrà vedere su Sky Sport 253. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Probabili formazioni Chelsea-Porto

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; James, T. Silva, Jorginho, Chiwell; Mount, Pulisc; Giroud. All. Touchel

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Sanusi; Jesus Corona, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, M. Taremy. All. Conceicao.