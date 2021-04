Dove vedere Manchester City Borussia Dortmund: diretta tv e streaming

Dove vedere Manchester City Borussia Dortmund: verso il match

Ritorna la Champions League con le sfide tra le squadre migliori d’Europa. In questo turno, valevole per l’andata dei Quarti di Finale, si affronteranno Manchester City e Borussia Dortmund. Il City di Guardiola, ormai da tempo in testa al campionato inglese, agli Ottavi di Finale ha avuto la meglio sul Borussia Mönchengladbach (altra squadra tedesca). Il Dortmund, guidato da Terzić, ha passato il turno degli Ottavi contro il Siviglia. Per quanto riguarda il campionato tedesco, il Borussia Dortmund non sta vivendo una stagione all’altezza delle aspettative: si trova, infatti, in quinta posizione con 43 punti ottenuti, alle spalle di Eintracht Francoforte, Wolfsburg, Lipsia e Bayern Monaco.

Dove vedere Manchester City Borussia Dortmund: l’orario del match

La sfida tra Manchester City e Borussia Dortmund andrà in scena Martedì 06 aprile alle ore 21:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà l’Etihad Stadium di Manchester. A dirigere il match, l’arbitro rumeno Ovidiu Hategan, con la partecipazione di due arbitri italiani, Di Bello e Valeri al VAR e AVAR.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Manchester City Borussia Dortmund

La partita in questione verrà trasmessa da Sky. Sarà possibile assistere al match in tv sul canale 253 del decoder di Sky. Disponibile anche la Diretta gol (sui canali 251 e 203) per seguire in contemporanea a questo match, anche quello tra Real Madrid e Liverpool. La diretta streaming della partita sarà disponibile tramite l’app di Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e pc. Inoltre, il match sarà visibile anche su Now Tv.