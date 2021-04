Dove vedere Psg-Bayern Monaco, streaming gratis Champions League e diretta tv Canale 5?

Martedì sera, alle ore 21, al “Parco dei Principi”, il Psg di Mauricio Pochettino ospiterà il Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick, il match è valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Psg-Bayern Monaco in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questa Champions.

Si ripartirà dal 2-3 dell’ “Allianz Arena” in favore dei parigini grazie alla doppietta di Mbappè e al gol di Marquinhos, mentre per i bavaresi le reti furono di Choupo-Moting e Muller. Il Psg nei quarti di finale aveva eliminato il Barcellona con l’1-4 del “Camp Nou” e l’1-1 di Parigi. Il Bayern, invece, aveva eliminato la Lazio con l’1-4 dell’ “Olimpico” e il 2-1 di Monaco di Baviera.

Dove vedere Psg-Bayern Monaco in tv e streaming

Dove vedere Psg-Bayern Monaco in tv e streaming. Il match Psg-Bayern Monaco, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, sarà trasmesso in chiaro su Canale 5 con la possibilità di guardare la partita in streaming gratis sul sito di SportMediaset e su Mediaset Play.

Il match sarà trasmesso anche in diretta su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.