Dove vedere Real Madrid-Chelsea: streaming gratis e diretta tv Canale 5?

Domani sera alle ore 21 allo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas (a porte chiuse), si disputerà il match Real Madrid-Chelsea valevole per la semifinale d’andata di Champions League. Quello tra spagnoli e inglese si prospetta un incontro molto interessante con la squadra di Zinedine Zidane che nei due turni ad eliminazione diretta ha fatto fuori prima l’Atalanta con un doppio successo (0-1 e 3-1) e poi il Liverpool grazie al successo interno per 3-1 e il pareggio a reti bianche ad Anfield Road. La formazione inglese di Thomas Tuchel invece ha eliminato l’Atletico Madrid con doppia vittoria (0-1 e 2-0) e Porto vincendo in trasferta per 2-0 e perdendo al 92′ in casa per 1-0.

Merengues e Blues non si sono mai affrontati nella loro storia in Champions League, mentre sono tre i precedenti in gare ufficiali: i primi due in finale di Coppa delle Coppe, nel 1971, ad Atene. Dopo l’1-1 nella prima sfida (gol di Osgood e Zoco), per le regole dell’epoca si disputò una seconda volta per stabilire il vincitore: a trionfare furono gli inglesi, 2-1. L’altra sfida è datata 20 agosto 1998, a Monaco, per la finale di Supercoppa europea: a vincere fu ancora il Chelsea, 1-0 con gol decisivo di Poyet nel finale.

Real Madrid-Chelsea, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Militão, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Zouma, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Mount, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic.

Dove vedere Real Madrid-Chelsea in tv e streaming

Il match tra Real Madrid-Chelsea in programma domani sera alle ore 21, sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del decoder) e Sky Sport (canale 251) con diretta a partire dalle ore 20.55; la telecronaca della gara sarà affidata a Massimo Marianella.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match di Valdebebas sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

Per chi non ha in possesso l’abbonamento al canale satellitare, potrà vedere il match in chiaro su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Paganin; ci sarà anche l’opzione per seguire la gara in streaming gratuito su Mediaset Play, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.