Sky Sport o Canale 5? Dove vedere Liverpool-Real Madrid in tv e in streaming, Quarti di Finale Champions League

DOVE VEDERE LIVERPOOL REAL MADRID TV E STREAMING – Dopo il 3-1 dell’andata di martedì scorso, Il Real Madrid prova a staccare il biglietto per le semifinali di Champions League ad Anfield Road. Nello stadio dove, in questo 2021, i Reds hanno vinto per la prima volta sabato contro l’Aston Villa, dopo aver subito solo sconfitte, la squadra di Zidane cercherà di tronare in semifinale dopo tre stagioni. Il Liverpool, di contro, ci ha già abituati a grandi imprese casalinghe: basti pensare alla rimonta contro il Barcellona di due anni fa, con il 3-0 del Camp Nou ribaltato dal 4-0 di Anfield. Ci sarà sicuramente da divertirsi dunque: ecco dove vedere Liverpool Real Madrid in tv e in streaming.

Quando si gioca Liverpool-Real Madrid, ritorno quarti di finale di Champions League

La sfida tra Liverpool e Real Madrid andrà in scena mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 21. Il match si terrà ad Anfield Road, a Liverpool, storica casa dei Reds.

Precedenti Liverpool-Real Madrid, tutte le sfide tra gli inglesi e gli spagnoli

In totale, sono 7 i precedenti tra Real e Liverpool. L’ultimo è, ovviamente, il match di andata, finito 3-1 per il Real a Valdebebas. Prima di questo doppio scontro, ci fu il confronto in finale di CL nel 2018, vinta proprio dagli spagnoli. Il primo incrocio risale al 1981 in un’altra finale vinta però dai Reds (1-0). In totale, il bilancio è abbastanza in parità: 4 vittorie per i blancos, 3 vittorie per gli inglesi, con 10 gol segnati dagli spagnoli e 7 segnati dal Liverpool, ed una finale vinta per parte. Oltre ai tre precedenti già citati, ecco gli altri quattro: gli ottavi di finale del 2008/2009, vinti entrambi dal Liverpool (1-0 e 4-0), e due sfide ai gironi nel 2014/2015, vinte entrambe dagli spagnoli (3-0 e 1-0). Dunque, il Real Madrid sconfigge i rivali inglesi da tre sfide senza soluzione di continuità.

Probabili formazioni Liverpool-Real Madrid, le scelte di Zidane e Klopp

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Philips, Kabak, Robertson; Shaqiri, Alcantara, Wijnaldum; Jota, Mané, Salah.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Varane, Nacho, Militao, Mendy; Valverde, Modric, Kroos, Vazquez; Benzema, Vinicius.

Canale 5 o Sky Sport Uno? Ecco dove vedere Liverpool Real Madrid in tv e in streaming

Il match Liverpool-Real Madrid, valido per il ritorno dei quarti di finale di andata della Champions League, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, canale 201 del satellite. In streaming, ovviamente, sarà, possibile assistere alla sfida attraverso l’app di Sky Go, disponibile per dispositivi mobili.

Non sarà possibile, però, guardare Real Madrid-Liverpool in diretta e in chiaro sulle reti Mediaset: non sarà disponibile infatti la diretta live su Canale 5.