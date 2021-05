Champions 2021 al Chelsea! Battuto in finale il Manchester City

Il Chelsea ha appena conquistato la sua seconda Champions League battendo in finale, da sfavorito, il Manchester City per 0-1 sul campo neutro del Dragao di Porto. I Blues hanno centrato il bersaglio grosso nonostante fossero i Citizens i netti favoriti della vigilia. A decidere la sfida conclusiva una rete di Havertz sul finire della prima frazione, al 42o minuto.

Tuchel batte il maestro Guardiola

Per Jorginho e soci è stata una gara di enorme sacrificio, nel perfetto spirito imposto dall’allenatore tedesco da quando è salito alla guida dei londinesi a gennaio. Proprio l’ex tecnico del Borussia Dortmund e Psg ha cambiato la stagione degli inglesi che, al netto dei grossi investimenti dello scorso mercato estivo, erano partiti col freno a mano tirato.

Da quando Tuchel si è messo in panchina, il Chelsea ha iniziato a subire pochissimo e a tenere botta contro rivali ben più accreditate. Si pensi al fatto che in Champions i Blues hanno incassato appena due gol nelle sette partite ad eliminazione diretta nella competizione.

Grossa delusione invece per Guardiola a cui sfugge ancora il 3o titolo, che avrebbe significato record a pari merito con Zidane ed Ancelotti.

Continua la maledizione per i Citizens

Il massimo dello scoramento lo staranno certamente vivendo i tifosi del Manchester City che stavolta ci speravano davvero. La finale raggiunta era stato il coronamento di un percorso iniziato tanti anni fa dalla proprietà araba, con l’obiettivo ad un passo.

Soprattutto in virtù della partenza da favoriti dei proprio beniamini che in Premier hanno chiuso davanti ai rivali di ben 19 punti. L’aver fatto fuori Bayern e Psg ai quarti e in semifinale, le due finaliste della scorsa edizione, aveva contribuito ad alimentare i sogni dei supporters della seconda squadra di Manchester.

La gara tuttavia ha visto proprio il City incapace di sfondare il muro solidissimo del Chelsea, col reparto offensivo che è mancato negli ultimi 25 metri.