Champions League, probabili formazioni Shakhtar Donetsk Inter: Dumfries e Dimarco sulle fasce?

Probabili formazioni Shakhtar Donetsk Inter: verso il match

Ritornano le stelle della Champions League: ad aprire il secondo turno dei gironi di Champions League ci sarà la sfida tra lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi e l’Inter di Simone Inzaghi. A Kiev i nerazzurri si presenteranno con la consapevolezza che una vittoria sarebbe fondamentale per il passaggio del turno. La squadra di Inzaghi ha infatti cominciato il girone con la sconfitta per 1 a 0 rimediata contro il Real Madrid. Non è cominciata nei migliori dei modi nemmeno l’avventura in Champions per lo Shakhtar, uscito sconfitto nella prima gara contro lo Sheriff Tiraspol per 2 a 0.

Probabili formazioni Shakhtar Donetsk Inter: le scelte di De Zerbi e Inzaghi



QUI SHAKHTAR – Roberto De Zerbi schiererà i suoi titolarissimi per la gara contro l’Inter. Gli ucraini scenderanno in campo con un 4-2-3-1 con Pyatov tra i pali. I centrali di difesa saranno l’ex Sassuolo Marlon e Matviyenko, mentre i terzini saranno Dodo e Ismaily. Davanti la difesa agiranno Maycon e Stepanenko. Importante il ritorno sulla trequarti di Alan Patrick, che giocherà insieme a Tete e Pedrinho. In avanti spazio a Traoré.



QUI INTER- Tornano tra i convocati Correa e Vidal, ancora out Sensi. Inzaghi confermerà il classico 3-5-2. Tra i pali ci sarà Handanovic. In difesa Skriniar, de Vrij e Bastoni. Ballottaggi aperti sugli esterni con Dumfries e Dimarco in vantaggio su Darmian e Perisic. A centrocampo ci saranno Barella, Brozovic e Calhanoglu. I due attaccanti saranno Lautaro e Dzeko.

Probabili formazioni Shakhtar Donetsk Inter: lo schieramento in campo

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Tete, Alan Patrick, Pedrinho; Traoré. All.: De Zerbi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries/Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco/Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.