Dove vedere Psg-Lipsia: streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Champions League

Questa sera alle ore 21 allo stadio Parco dei Principi di Parigi si disputerà il match Psg-Lipsia, valevole per la terza giornata del gruppo A di Champions League che vede in classifica i francesi al primo posto con 4 punti insieme al sorprendente Club Brugge, il Manchester City con tre e i tedeschi a zero.

Sono tre i precedenti tra le due squadre con due vittorie transalpine e una dei teutonici tutte disputate l’anno scorso: semifinale unica (stagione 2019-20, vinta dal Psg) e fase a gironi (scorsa stagione con un successo per parte).

SESTINA ARBITRALE:

ARBITRO: Marco Guida (ITA)

ASSISTENTI: Ciro Carbone (ITA) – Giorgio Peretti (ITA)

IV UFFICIALE: Fabio Maresca (ITA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

AVAR: Stuart Attwell (ENG)

Psg-Lipsia, probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Verratti, Gueye, Wijnaldum; Messi, Mbappé, Neymar.

LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Mukiele, Orban, Simakan, Angelino; Adams, Laimer; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; André Silva.

Dove vedere Psg-Lipsia in tv e streaming

Il match Psg-Lipsia (calcio d’inizio alle ore 21), sarà visibile su Sky Sport HD (canale 256 del decoder) con diretta a partire dalle ore 20.55; la telecronaca della gara sarà affidata a Daniele Barone. Ricordiamo che l’incontro in terra francese si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 insieme alle altre gare di Champions League che si disputeranno in contemporanea.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento. Un’ultima alternativa per seguire la partita del “Parco dei Principi” è quella dello streaming su Infinity +: basterà registrarsi, sottoscrivendo un abbonamento del costo di 7,99€ al mese.

