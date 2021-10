Manchester United-Atalanta probabili formazioni: possibile novità in attacco

Manchester United-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – Una partita assolutamente storica per l’Atalanta: contro il Manchester United per confermare il primo posto nel girone, giocando a viso aperto sotto tutti i punti di vista. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono gli schieramenti: ecco le probabili formazioni di Manchester United-Atalanta.

Manchester United-Atalanta probabili formazioni: le scelte in campo

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Juan Musso in porta; Lovato, Demiral e Palomino a comporre la difesa orobica, il duo De Roon-Freuler a dare una mano in mediana, fasce a Maehle e Davide Zappacosta. Chiavi dell’attacco a Josip Ilicic, Luis Muriel e Duvan Zapata.

Probabile formazione Manchester United. I padroni di casa andranno di 4-2-3-1. Sancho, Bruno Fernandes, van de Beek a sostegno di Cristiano Ronaldo; a centrocampo Zurkowski, Pogba e Fred per dare qualità al gioco della squadra. Chiavi della difesa a Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw.

Formazioni Manchester United-Atalanta, gli schieramenti dal 1′ minuto

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, van de Beek; Ronaldo.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Lovato, Demiral, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Zappacosta; Ilicic, Zapata, Muriel.