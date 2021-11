Champions League, dove vedere Atalanta-Manchester United: streaming gratis e diretta tv Canale 5?

Domani sera, alle ore 21, al “Gewiss Stadium” di Bergamo, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospiterà il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, il match è valido per la 4.a giornata del Gruppo F di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Atalanta-Manchester United in diretta tv e streaming, ecco un focus sul cammino delle squadre nel girone.

L’Atalanta è seconda con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta) in compagnia del Villarreal e nel match d’andata contro lo United è stata rimontata per 3-2 dai “red devils”. Manchester United, invece, primo con 6 punti (2 vittorie e 1 sconfitta).

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-MANCHESTER UNITED

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer.

Dove vedere Atalanta-Manchester United, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Atalanta-Manchester United, valevole per la 4.a giornata del Gruppo F di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky Sport Action (206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Il match del “Gewiss Stadium” sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, piattaforma in streaming scaricabile sia sul proprio smarthphone sia sulla propria Smart TV o anche sulle console come PS4 o sull’Amazon Fire Stick. Per poter gustarsi il grande spettacolo della Champions, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 7,99 € al mese.