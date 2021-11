Champions League, probabili formazioni Sheriff Inter: torna Vidal dal 1′?

Probabili formazioni Sheriff Inter: verso il match

Viaggio in Moldavia per l’Inter di Simone Inzaghi che questa sera affronterà lo Sheriff Tiraspol: la squadra padrona di casa si trova al primo posto nel girone (a pari punti col Real Madrid) dopo le sorprendenti vittorie ottenute contro Shaktar e Real Madrid. Nello scorso turno, ovvero alla gara di andata, a San Siro, si imposero i nerazzurri per 3 a 1 (reti di Dzeko, Vidal e de Vrij per i nerazzurri, mentre una grande punizione di Thill aveva portato temporaneamente il risultato sull’1 a 1). Per sfatare il tabù gironi di Champions (ostacolo che negli ultimi 3 anni i nerazzurri non sono mai riusciti a superare), la squadra di Inzaghi è chiamata alla vittoria tra le mura nemiche dello Sheriff.

Probabili formazioni Sheriff Inter: le scelte dei due allenatori

QUI SHERIFF – I padroni di casa, guidati dall’allenatore Yury Vernydub, confermeranno lo stesso modulo utilizzato nella gara d’andata, ovvero il 4-2-3-1. La stragrande maggioranza dell’undici titolare sarà lo stesso impiegato nella gara disputata a San Siro. L’unico ballottaggio è quello tra Yakhshiboev e Bruno Souza per il ruolo di centravanti.

QUI INTER – Simone Inzaghi cercherà di schierare un undici affidabile per affrontare questo match delicatissimo e fondamentale per le sorti del girone. Il modulo sarà il classico 3-5-2 con Handanovic in porta. In difesa, insieme a Skriniar e de Vrij dovrebbe giocare Dimarco, per garantire una spinta offensiva maggiore. Sugli esterni ci saranno Darmian e Perisic. A centrocampo spazio a Barella, Brozovic e Vidal (quest’ultimo appare favorito su Calhanoglu). In attacco agiranno Lautaro e Dzeko.

Probabili formazioni Sheriff Inter: lo schieramento in campo

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traorè, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev/Souza. All.: Vernydub.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal/Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.