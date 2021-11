Cristiano Ronaldo saluta Solskjaer: “Ti auguro il meglio, amico mio”

Non è un periodo facile per il Manchester United di Cristiano Ronaldo. La squadra ha subito una brutta sconfitta in casa del Watford per 4-1, creando caos. Infatti non è la prima volta che i Red Davils subiscono una sonora sconfitta, basti pensare alla cocente disfatta contro il Liverpool per 5-0. Ecco che tutte le colpe sono cadute sull’ormai ex tecnico Solskjaer, portando la società a sollevarlo dall’incarico. Attualmente lo United si trova all’ottavo posto in classifica a 17 punti, lontano 12 punti dalla capolista Chelsea. Troppe 4 sconfitte nelle ultime cinque partite per permettere all’allenatore di restare saldo sulla panchina.

Cristiano Ronaldo saluta Solskjaer su Instagram

Cristiano Ronaldo, con un bel post sul suo profilo Instagram, saluta così Ole Gunnar Solskjaer, ormai ex tecnico del Manchester United esonerato pochi giorni fa dai Red Devils: “È stato il mio attaccante quando sono arrivato la prima volta all’Old Trafford, è stato il mio allenatore quando sono tornato al Manchester United. Ma la cosa più importante è che Ole è un essere umano straordinario. Gli auguro il meglio per qualsiasi cosa la vita abbia in serbo per lui. Buona fortuna amico mio“.

Il lusitano sperava di tornare a Manchester e trovare una squadra più competitiva, invece l’ottavo posto scatena malumori nel portoghese che in caso di mancata qualificazione in Champions, lascerà il club.