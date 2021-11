Dove vedere Atletico Madrid-Milan, streaming OGGI LIVE e diretta tv Amazon Prime?

Il match Atletico Madrid- Milan, valido per la quinta giornata del girone B della Champions League 2021/22, si gioca mercoledì 24 novembre alle ore 21 nello stadio Wanda Metropolitano di Madrid. I colchoneros hanno quattro punti in classifica mentre i rossoneri sono ultimi con uno solo. Si tratta di un vero e proprio spareggio dove il pareggio non serve a nulla. La squadra di Pioli deve vincere le ultime due partite e sperare in un doppio risultato negativo del Porto per poter sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Milan Champions League

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; Vrsaljko, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Correa; Suarez.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

Atletico Madrid-Milan streaming gratis e diretta tv Canale 5, Mediaset Infinity, Sky o Amazon Prime Video? Dove vedere il match di Champions League no facebook, no telegram

Il match Atletico Madrid-Milan sarà visibile in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video con la telecronaca di Piccinini e Ambrosini e ampio pre e post partita. La piattaforma di Bezos ha acquistato i diritti di un match delle italiane il mercoledì sera. La sfida non sarà così visibile né su Sky né su Canale 5. Ricordiamo che è possibile iscriversi alla piattaforma di streaming Amazon Prime Video con una prova gratuita di 30 giorni al termine della quale scatterà il rinnovo automatico a EUR 36,00/anno o EUR 3,99/mese.