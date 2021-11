Dove vedere Juventus-Zenit Champions League, streaming gratis e diretta TV Canale 5?

DOVE VEDERE JUVENTUS ZENIT STREAMING GRATIS E DIRETTA TV IN CHIARO – La Juventus, nonostante diversi alti e bassi in campionato che l’hanno portata già piuttosto lontana dalla vetta del campionato, è invece in testa al Girone H di Champions League grazie a tre vittorie in altrettante partite. All’andata con lo Zenit finì 0-1, con gol decisivo nel finale di Dejan Kulusevski: ecco dove vedere Juventus Zenit in diretta tv in chiaro e in streaming gratis.

Quando si gioca Juventus-Zenit Champions League

Juventus-Zenit avrà luogo martedì 2 novembre alle ore 21: la gara di Champions League si terrà all’Allianz Stadium di Torino.

Le probabili formazioni di Juventus-Zenit

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Chiesa; Morata, Dybala.

ZENIT (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudinho.

Juventus-Zenit streaming gratis e diretta tv Canale 5, Mediaset Infinity, Sky o Amazon Prime Video? Dove vedere il match di Champions League no facebook, no telegram

Il match Juventus-Zenit sarà visibile, come tutte le partite di Champions League tranne quelle in esclusiva Amazon Prime Video, su Sky Sport. In streaming dunque si potrà vedere la gara su Sky Go, scaricando la app disponibile per pc, smartphone e tablet.

Ma c’è di più: Juventus-Zenit sarà visibile da tutti gli utenti in diretta gratuita e in chiaro su Canale 5, con ampio pre e post partita. In streaming, quindi, sarà possibile assistere al match gratis attraverso Mediaset Infinity, utilizzando l’applicazione del servizio o collegandosi al sito.