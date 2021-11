Inter-Shakhtar Donetsk: streaming e diretta tv Amazon Prime, Sky o Mediaset?

Mercoledì 24 novembre alle ore 18.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si disputerà il match Inter-Shakhtar Donetsk, valevole per la quinta giornata della fase a gironi (gruppo D) che vede in classifica i nerazzurri al secondo posto con sette punti, mentre gli ucraini all’ultimo con un solo punto, conquistato proprio contro la squadra di Simone Inzaghi nel match d’andata (0-0 il finale).

Sono tre i precedenti a Donetsk con un bilancio di due pareggi e una vittoria interista avvenuta il 10 agosto 2005 per 2-0 (reti di Martins e Adriano), nel terzo turno preliminare di Champions League.

SESTINA ARBITRALE:

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania)

Assistenti arbitrali: Mircea Mihail Grigoriu (Romania) – Sebastian Gheorghe (Romania)

Quarto ufficiale: Radu Petrescu (Romania)

Arbitro VAR: Marco Fritz (Germania)

Assistente VAR: Christian Dingert (Germania)

Inter-Shakhtar Donetsk, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Marlon, Matviyanko, Ismaily; Stepanenko, Maycon; Tete, Alan Patrick, Mudryk; Fernando.

Dove vedere Inter-Shakhtar Donetsk in tv e streaming

Il match Inter-Shakhtar Donetsk (calcio d’inizio ore 18.45), sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (ch. 213) e Sky Sport (ch. 254) con diretta a partire dalle ore 18.40.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento. Un’ultima alternativa per seguire la partita del è quella dello streaming su Infinity +: basterà registrarsi, sottoscrivendo un abbonamento del costo di 7,99€ al mese.

1 ottobre 2021, Shakhtar Donetsk-Inter 0-0: gli highlights