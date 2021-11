Malmoe-Chelsea, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Champions League

Questa sera alle ore 18.45 all’Eleda Stadion si disputerà il match Malmoe-Chelsea, valevole per la quarta giornata del gruppo H di Champions League che vede in classifica i Blues al secondo posto con sei punti, mentre gli scandinavi sono all’ultimo con zero.

Un solo precedente in terra svedese che risale al febbraio 2019 quando nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, i londinesi si imposero per 2-1, mentre nel match d’andata giocato due settimane fa a Londra, il risultato finale è stato di 4-0 per Lukaku e compagni.

SESTINA ARBITRALE:

Arbitro: Felix Brych (Germania)

Assistenti arbitrali: Mark Borsch (Germania) – Stefan Lupp (Germania)

Quarto ufficiale: Daniel Schlager (Germania)

Arbitro VAR: Sascha Stegemann (Germania)

Assistente VAR: Willy Delajod (Francia)

Malmoe-Chelsea, probabili formazioni

MALMOE (3-5-2): Dahlin; Olsson, Brorsson, Nielsen; Larsson, Innocent, Christiansen, Peña, Berget; Colak, Birmancevic. All. Tomasson

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Hudson-Odoi; Havertz. All. Tuchel

Dove vedere Malmoe-Chelsea in tv e streaming

Il match Malmoe-Chelsea (calcio d’inizio ore 18.45), sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch. 254 del decoder) con diretta a partire dalle ore 20.55; la telecronaca della gara sarà affidata a Nicola Roggero.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento. Un’ultima alternativa per seguire la partita del è quella dello streaming su Infinity +: basterà registrarsi, sottoscrivendo un abbonamento del costo di 7,99€ al mese.

21 ottobre 2021, Chelsea-Malmoe 4-0: gli highlights