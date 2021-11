Real Madrid-Shakhtar Donetsk, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Champions League

Mercoledì 3 novembre alle ore 18.45 allo stadio Santiago Bernabeu si disputerà il match Real Madrid-Shakhtar Donetsk, valevole per la quarta giornata del gruppo D di Champions League che vede in classifica i Blancos al primo posto con sei punti insieme allo Sheriff, mentre gli ucraini sono ultimi con un solo punto.

Sono due i precedenti in terra spagnola che hanno visto un successo per parte, nel match d’andata giocato lo scorso 19 ottobre invece il Real Madrid hanno stravinto per 5-0.

SESTINA ARBITRALE:

ARBITRO: Srdjan Jovanović (SRB)

ASSISTENTI: Uroš Stojković (SRB) – Milan Mihajlović (SRB)

IV UFFICIALE: Novak Simović (SRB)

VAR: Christian Dingert (GER)

AVAR: Harm Osmers (GER)

Real Madrid-Shakhtar Donetsk, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Marlon, Kryvtsov, Ismaily; Maycon, Alan Patrick; Teté, Pedrinho, Solomon; Fernando. All. De Zerbi

Dove vedere Real Madrid-Shakhtar Donetsk in tv e streaming

Il match Real Madrid-Shakhtar Donetsk (calcio d’inizio ore 18.45), sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (ch.253) e Sky Sport (ch. 254) con diretta a partire dalle ore 18.40.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento. Un’ultima alternativa per seguire la partita del è quella dello streaming su Infinity +: basterà registrarsi, sottoscrivendo un abbonamento del costo di 7,99€ al mese.

19 ottobre 2021, Shakhtar Donetsk-Real Madrid 0-5: gli highlights