Champions League, dove vedere Atalanta-Villarreal: streaming e diretta tv Sky o Amazon Prime?

Mercoledì 8 dicembre, alle ore 21, al “Gewiss Stadium” di Bergamo, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospiterà il Villarreal di Unai Emery, il match è valido per la 6.a giornata del Gruppo F di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Atalanta-Villarreal in diretta tv e streaming, ecco un focus sul cammino delle squadre nel girone.

Il match del “Gewiss Stadium” è fondamentale per il passaggio del turno con l’Atalanta terza con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta) e il Villarreal secondo con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). L’Atalanta per passare il turno deve assolutamente vincere; gli spagnoli, invece, possono contare su 2 risultati su 3. Atalanta reduce dal 3-3 esterno contro lo Young Boys; Villarreal, invece, sconfitto 0-2 dal Manchester United.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VILLARREAL

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Trigueros, Parejo, Capoue, Gomez; Pino, Danjuma. All. Emery.

Dove vedere Atalanta-Villarreal, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Atalanta-Villarreal, valevole per la 6.a giornata del Gruppo F di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire il match in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video con la telecronaca di Piccinini e Ambrosini. Per guardare il match sarà necessario sottoscrivere un abbonamento dal costo di 36 € all’ anno, ovvero 3,99 al mese. Il match non sarà visibile su Mediaset Infinity e Sky.