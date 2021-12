Dove vedere Milan-Liverpool, streaming gratis OGGI LIVE e diretta TV Canale 5

Il match Milan-Liverpool, valido per la sesta giornata del girone B della Champions League 2021/22, si gioca martedì 7 dicembre alle ore 21 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I rossoneri sono terzi con quattro punti e sperano nel miracolo del passaggio del turno. L’imperativo è vincere contro gli inglesi già sicuri del primo posto e sperare che la

Le probabili formazioni di Milan-Liverpool Champions League

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Milan-Liverpool streaming gratis e diretta tv Canale 5, Mediaset Infinity, Sky o Amazon Prime Video? Dove vedere il match di Champions League

Il match Milan-Liverpool sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del telecomando Sky) e Sky Sport Calcio. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. L’incontro sarà disponibile in streaming anche per gli abbonati Infinity+ che, dopo una prova gratuita di sette giorni, potranno scegliere tra un abbonamento mensile, semestrale o annuale. La partita sarà trasmessa anche in diretta tv in chiaro su Canale 5.