Porto-Atletico Madrid, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Champions League

Questa sera alle ore 21 allo Stadio do Dragão si disputerà il match Porto-Atletico Madrid, valevole per la sesta ed ultima giornata del gruppo C di Champions League che vede in classifica il Liverpool già qualificato con 15 punti, seguito dalla squadra portoghese con 6, mentre chiudono Colchoneros e Milan chiudono a quota 5. Dunque match decisivo quello odierno, con i padroni di casa che hanno il destino nelle proprie mani, mentre gli spagnoli dovranno anche vedere cosà faranno i rossoneri contro i Reds.

SESTINA ARBITRALE:

Arbitro: Danny Makkelie (NED)

Assistenti: Hessel Steegstra (NED) – Jan de Vries (NED)

IV Ufficiale: Dennis Higler (NED)

VAR: Pol van Boekel (NED)

AVAR: Rob Dieperink (NED)

Porto-Atletico Madrid, probabili formazioni

PORTO (4-4-2): Costa, Manafà, Pepe, Cardoso, Corona, Otavio, Ferreira, Oliveira, Uribe, Diaz, Evanilson. All: Sergio Conceicao

ATLETICO MADRID (4-3-3): Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Correa, De Paul, Lemar, Suarez, Griezmann, Joao Felix. All: Diego Simeone

Dove vedere Porto-Atletico Madrid in tv e streaming

Il match Porto-Atletico Madrid (calcio d’inizio ore 21), sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del decoder) e Sky Sport (ch. 254) con diretta a partire dalle ore 20.55: telecronaca a cura di Antonio Nucera.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento. Un’ultima alternativa per seguire la partita del è quella dello streaming su Infinity +: basterà registrarsi, sottoscrivendo un abbonamento del costo di 7,99€ al mese.

24 novembre 2021, Atletico-Madrid-Milan 0-1: gli highlights