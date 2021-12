Figuraccia sorteggi: “Alla buona fede crediamo solo noi..”

I sorteggi Champions League di ieri sono al centro di tutte le critiche. L’Atletico Madrid ha fatto notare il clamoroso errore e i sorteggi sono stati rifatti. L’Inter è passata dal dover affrontare l’Ajax al temibilissimo Liverpool di Klopp, mentre la Juve dallo Sporting Lisbona al Villareal. Anche il Real Madrid ha cambiato avversario, passando dal Benfica al ben più temibile PSG, scatenando la furia di Perez, che minaccia procedimenti legali. L’immagine della UEFA che ne esce non è delle migliori e le critiche stanno piovendo da tutti i fronti: tifoserie, società, presidenti e giornalisti.

Sorteggi Champions League criticati da tutti

Anche Paolo Condò si aggiunge, commentando così: “L’idea che per applicare a un sorteggio degli ottavi di Champions i tre noti criteri, sia necessario ‘il software di un provider esterno’ lascia stupefatti. Sia come sia dalle 15 non analizzano più i temi tecnici del sorteggio, ma chi abbia vinto e chi abbia perso la seconda pesca chiaramente diversa dalla prima. Una brutta figura planetaria alla cui buona fede crediamo solo noi, visto i commenti largamente complottisti sui social.”

Per quanto riguarda i sorteggi Champions League ora la situazione è molto delicata col Real Madrid sul piede di guerra e la UEFA che si trova in una posizione molto scomoda.