UFFICIALE, ecco l’orario deciso per recuperare Atalanta-Villarreal

Atalanta-Villarreal, match valido per l’ultima gara della fase a gironi di Champions League, è stato rinviato a causa del mal tempo che si sta abbattendo in queste ore sulla città di Bergamo. Nonostante il gran lavoro degli addetti al terreno di gioco per spalare la neve, ma continua a nevicare a dirotto sul Gewiss Stadium, la Uefa ha deciso di rinviare il match. Inizialmente il direttore di gara Anthony Taylor ha optato per un posticipo di 20 minuti rispetto al calcio di inizio fissato alle 21.00, ma dopo un meeting con Gasperini e Emery ha deciso di rinviare la partita a domani con orario da stabilirsi. Pochi minuti dopo è stato deciso l’orario dell’incontro. Ecco di seguito l’orario deciso per recuperare Atalanta-Villarreal.

Ecco quando si giocherà Atalanta-Villareal

Il match tra Atalanta e Villarreal valido per l’ultima giornata del gruppo F di Champions League e decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale si giocherà domani, giovedì 9 dicembre, alle ore 16:30. Essendo domani un giorno lavorativo e per permettere ai tifosi di assistere il match, il direttore generale dell’Atalanta Marino ha provato a fare pressione alla Uefa per far recuperare il match in un range tra le 19 e le 20:30, ma la presenza di Conference League ed Europa League non lo ha permesso.