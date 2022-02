Inter-Liverpool streaming Amazon Prime Video e diretta tv Canale 5? Dove vedere Champions League

Il match Inter-Liverpool, valido per gli ottavi di finale della Uefa Champions League 2021/22, si gioca mercoledì 16 febbraio alle ore 21 al Meazza di Milano. Subito match da brividi per l’Inter di Simone Inzaghi, che dovrà vedersela contro il favoritissimo Liverpool di Jurgen Klopp campione d’Europa nel 2019 e campione d’Inghilterra nel 2020. Dopo aver finalmente raggiunto gli ottavi dopo 10 anni, però, i nerazzurri vogliono certamente evitare figuracce e sono decisamente molto agguerriti.

Le probabili formazioni di Inter-Liverpool Champions League

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J.Henderson, N.Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané.

Champions League: Inter-Liverpool, streaming gratis Amazon Prime Video e diretta tv in chiaro Canale5?

Inter-Liverpool, match valido per gli ottavi di finale di Champions League che si giocherà al Meazza di Milano alle ore 21 di mercoledì 16 febbraio 2022, sarà disponibile in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video con la telecronaca affidata alla consolidata coppia Sandro Piccinini-Massimo Ambrosini. La piattaforma ha acquistato i diritti di un match delle italiane il mercoledì sera. La sfida dunque non sarà visibile né sui canali Sky né tantomeno in chiaro su Canale 5. Per iscriversi ad Amazon, è possibile usufruire di una prova gratuita di 30 giorni al termine della quale scatterà il rinnovo automatico a €36 annui o €3,99 mensili.