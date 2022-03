Dove vedere Real Madrid-Psg: streaming e diretta tv Amazon Prime o Mediaset?

Questa sera alle ore 21 allo stadio Stadio Santiago Bernabeu si disputerà il match Real Madrid-Psg valevole il match di ritorno degli ottavi di Champions League; nella gara d’andata i transalpini hanno vinto per 1-0 grazie alle rete realizzata Mbappè al 94′.

Le “Merengues” sono stati eliminati in nove degli ultimi dieci match di Champions dopo aver perso l’andata, l’unica eccezione è stata la vittoria aggregata per 3-2 sui tedeschi del Wolfsburg nei quarti di finale della stagione 2015-16. Il Psg invece ha vinto solo una delle ultime otto partite europee fuori casa contro avversarie iberiche. L’arbitro dell’incontro sarà l’esperto l’olandese Danny Makkelie, coadiuvato dagli assistenti connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries.

Real Madrid-Psg, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Camavinga, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Wijnaldum, Danilo, Verratti; Di María, Messi, Mbappé.

Dove vedere Real Madrid-Psg in tv e streaming

Il match Real Madrid-Psg (ore 21) valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile solamente in streaming e in esclusiva su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Ambrosini. Per guardare l’incontro sarà necessario sottoscrivere un abbonamento dal costo di 36 € all’ anno.

15 febbraio 2021, Psg-Real Madrid 1-0: gli highlights