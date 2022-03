Dove vedere sorteggio quarti Champions League, streaming gratis LIVE e diretta tv in chiaro?

Nella serata di ieri con le due ultime gare in programma si sono conclusi gli ottavi di finale e dopo 2 settimane abbiamo avuto il quadro completo dei quarti di finale di Champions League. I match d’andata si disputeranno martedì 5 e mercoledì 6 aprile 2022; mentre il ritorno si disputerà una settimana più tardi, esattamente martedì 12 e mercoledì 13 aprile. Prima di scoprire dove vedere sorteggio quarti Champions League in diretta tv e streaming, ecco un focus sul regolamento.

A partire da adesso non ci sono più paletti nel definire i vari accoppiamenti. Le squadre qualificate ai quarti sono: Liverpool, Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid e Benfica. Pertanto ci sarà la possibilità per le squadre di uno stesso paese di affrontarsi in un ipotetico derby. La prima squadra che verrà estratta giocherà l’andata in casa. Dopo i quarti, ci sarà un ultimo sorteggio per decretare gli accoppiamenti delle semifinali (andata 26-27 aprile; ritorno 3-4 maggio) con la finalissima in programma sabato 28 maggio allo “Stade de France” di Parigi.

Dove vedere sorteggio quarti Champions League, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il sorteggio quarti di Champions League, sarà trasmesso in chiaro su Canale 20 a partire dalle ore 12 circa con la possibilità di guardarlo in streaming gratis sul sito di SportMediaset e su Mediaset Infinity. Sarà possibile seguire il sorteggio in diretta anche su Sky Sport 24 e Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Questo sorteggio sarà visibile in streaming anche su Amazon Prime Video con il commento di Piccinini e Ambrosini. Per guardare il sorteggio sarà necessario sottoscrivere un abbonamento dal costo di 36 € all’ anno, ovvero 3,99 al mese.