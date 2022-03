Liverpool Inter 0-1, le parole di Simone Inzaghi nel post partita

L’Inter batte 1 a 0 il Liverpool ad Anfield nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ma non riesce a ribaltare lo 0-2 incassato nel match di andata e saluta la competizione. I nerazzurri disputano un’ottima gara, passano in vantaggio al 62′ con un gioiello di Lautaro Martinez, ma subito dopo restano in 10 a causa dell’espulsione di Alexis Sanchez. La formazione di Klopp non riescono a segnare e colpiscono in tutto tre legni, ma accedono ai quarti di finale. Ecco le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, nel post partita ai microfoni di Sky.

RIMPIANTO – «Penso che ci sia un grande rimpianto. Volevamo con tanta forza il quarto di finale. Abbiamo pescato una delle migliori d’Europa e nei due confronti ce la siamo giocata alla pari, paghiamo l’ultimo quarto d’ora dell’andata».

PARTITA D’ANDATA – «Nei primi 45 minuti meritavamo altro, poi abbiamo preso goal su calcio d’angolo e il secondo è quello che poi alla fine ci ha piegato le gambe. Qui siamo venuti a giocarcela nel migliore dei modi. Usciamo fortificati ma con tanti rimpianti».

SANCHEZ – «Cambiarlo? No, stava facendo bene non avrei pensato di cambiarlo».

ULTIMI CAMBI –«Avevo dei problemi fisici anche con Brozovic e Calha era stanco. Ho voluto preservare Dzeko che sarà importantissimo contro il Torino. Nella mia testa ho dovuto fare altri calcoli ma non ho cercato di preservare l’1 a 0, cercavo di tenere in gioco la qualificazione».