Juventus: Bonucci non recupera per il ritorno contro il Villarreal. Due i rientri

Leonardo Bonucci non ce la fa. Costretto a saltare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal. Il difensore non ha superato il problema al polpaccio per il quale è fuori da qualche settimana e per questa partita non verrà nemmeno convocato. Sicuramente non è una notizia positiva per mister Allegri che sperava in un suo rientro. Notizia che lascia sulle spine anche Roberto Mancini in vista della prima partita degli spareggi mondiali contro la Macedonia del Nord in programma il 24 marzo.

Due rientri importanti per il ritorno di Champions contro il Villarreal

Bonucci non sarà del match, rientrano invece due giocatori importanti. In difesa c’è il ritorno di Giorgio Chiellini e in attacco quello di Paulo Dybala. Vedremo se saranno schierati titolari o se partiranno dalla panchina. La gara di andata è terminata 1-1, la Juventus dovrà vincere per passare il turno. Qualsiasi tipo di pareggio, sia 0-0, o con più di un gol segnato per squadra, porterà la partita ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.