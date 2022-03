Villarreal-Juventus streaming gratis Prime Video e diretta tv in chiaro? Dove vedere Champions League

Il match Juventus-Villarreal valido per il ritorno degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2021/22, si gioca mercoledì 16 febbraio alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino. L’1-1 dell’andata all’Estadio de la Ceramica ha lasciato un sapore agrodolce alla Vecchia Signora di Max Allegri: non essendoci più la regola dei gol in trasferta, Vlahovic e compagni dovranno necessariamente vincere se vorranno andare avanti nella competizione, per non ripetere le figuracce degli ultimi anni contro Lione e Porto. Ecco dunque dove vedere Juventus-Villarreal in tv e streaming.

Le probabili formazioni di Juventus-Villarreal Champions League

JUVENTUS (4-3-3):Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino; Danjuma, Lo Celso.

Champions League: Juventus-Villarreal, streaming gratis Prime Video e diretta tv in chiaro Canale 5?

Juventus-Villarreal, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmesso in diretta streaming e in esclusiva su Amazon Prime Video, con la telecronaca affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Per guardare il match, dunque, sarà necessario disporre di un abbonamento al servizio Amazon, disponibile al prezzo di 36 euro all’anno (18 euro per gli studenti). Il match di Champions League, però, può essere guardato gratuitamente dai nuovi utenti Prime Video: Amazon, infatti, regala un mese di prova gratuita a tutti i nuovi iscritti.

Juve-Villarreal non sarà visibile, invece, né in chiaro su Canale 5 né in diretta tv o streaming su Mediaset o su Sky.